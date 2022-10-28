الاسرائليون يجففون البحر الميت لبناء منتجعات استيطانية مكانه/ تقرير .

عمان 28 اكتوبر 2022 م (وال) ــــ أكد الرئيس التنفيذي لجمعية أصدقاء البحر الميت، “زيد السوالقة”، أن عدة عوامل أدت إلى انحسار مياه البحر الميت، وشدد على أن تصرفات الإسرائيليين تتحمل الجزء الأكبر في خطر الجفاب الذي يتهدده .

وفي تصريحات له تداولتها منصات اعلامية اردنية وعربية أكد السوالفة (أن تقريرا دوليا أدرج البحر الميت ضمن قائمة خمس بحيرات في منطقة الشرق الأوسط مهددة بخطر الجفاف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وسوء الإدارة المؤدية لانعدام الأمن المائي) .

وأرجع رئيس جمعية أصدقاء البحر الميت أسباب التغيرات التي طرأت عليه إلى تحويل الإسرائليين ، مصبات نهر الأردن التي كانت تغذي البحر الميت إلى مشاروعاتهم الزراعية .

وأوضح كذلك أن قيام الجانب الإسرائيلي بعمليات التجفيف للحصول على الأملاح وتحديدا البوتاس، هو أحد الأسباب التي أدت إلى وصول انحسار مياه البحر الميت لهذا الحد .

وقال: “وسط التغير المناخي الذي يشهده العالم من جهة، والعوامل البشرية التي تؤثر على البيئة من جهة أخرى، بدأ خطر جفاف البحر الميت منذ عام 1967 عندما حولت اسرائيل مصبات نهر الأردن المغذي للبحر الميت إلى مشاريعها الزراعية ، اضافة الى مخطط الكيان الاسرائلي بشأن تحول المساحات الشاسعة المجففة من البحر الميت الى منتجعات استيطانية ، على غرار منتجعات “ريفيرا” الفرنسية على البحرالأبيض المتوسط .

ولفت إلى أن قيام “تل أبيب” بهذا الأمر أدى إلى فقدان البحر الميت ثلث مساحته السطحية، موضحا أن مياهه تنحسر سنويا بمقدار متر مكعب .

ولفت السوالقة إلى أنه وفي عام 2000، انحسرت مياه البحر الميت نحو 390 مترا تحت مستوى سطح البحر الأحمر، في حين بلغت الآن 436 مترا .

والبحر الميت الموجود جنوب العاصمة الأردنية، عمان، هو عبارة عن بحيرة ملحية مغلقة تقع في أخدود وادي الأردن، ويعتبر أخفض نقطة على سطح الكرة الأرضية، وتبلغ نسبة ملوحته 34%، الأمر الذي يجعلها واحدة من أعلى نسب الملوحة بالمسطحات المائية في العالم .

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