ليبيا نيوز

اختتام الدورة التدريبية للتصوير الفوتوغرافى وتعديل الصور والمونتاج بجامعة فزان .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سبها   28 أكتوبر 2022م (  وال ) –  اختتمت بجامعة فزان  فعاليات الدورة التدريبية للتصوير الفوتوغرافى  وتعديل  الصور والمونتاج ضمن الخطة التدريبية الشاملة التي اعتمدها جامعة فزان للعام الجامعي 2022/2023م بهدف الرقي والرفع من مستوى الأداء لجميع منتسبيها لخلق قدرات إعلامية قادرة على مواكبة تطلعات الجامعة والرقى بها الى مستويات أفضل  .

واشتملت  الدورة  التي  نفدتها  شركة فريم للخدمات الإعلامية و استهدفت  العاملين بمكتب الاعلام بالجامعة وحضر اختتامها  – وكيل الشؤون العلمية ” إبراهيم المهدى احمد “و مدير مكتب خدمة المجتمع والبيئة  ” محمد الامين الطاهر”  ومدير مركز المعلومات والتوثيق  ” محمد عبدالقادر معتوق ” و مدير شركة فريم للخدمات الاعلامية ” صدام حسين الساكت “و مدير مكتب نسائم الأصيل للخدمات الإعلامية والمتدربين ” محمد السعيدى ”  – محاضرات وورش عمل وتدريبات عملية على  التصوير الثابت والتصوير بالفيديو واللايت روم والمونتاج (ادوبى بريمبر )

وهنأ وكيل الشؤون العلمية  منتسبو الدورة ومتمنيا بان تكون هذه الدورة حافزا لهم  والتميز الجاد لخدمة اهداف الجامعة وتم فى الختام توزيع  الشهائد على المشاركين  في الدورة .

  (وال )

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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