اختتام الدورة التدريبية للتصوير الفوتوغرافى وتعديل الصور والمونتاج بجامعة فزان .

سبها 28 أكتوبر 2022م ( وال ) – اختتمت بجامعة فزان فعاليات الدورة التدريبية للتصوير الفوتوغرافى وتعديل الصور والمونتاج ضمن الخطة التدريبية الشاملة التي اعتمدها جامعة فزان للعام الجامعي 2022/2023م بهدف الرقي والرفع من مستوى الأداء لجميع منتسبيها لخلق قدرات إعلامية قادرة على مواكبة تطلعات الجامعة والرقى بها الى مستويات أفضل .

واشتملت الدورة التي نفدتها شركة فريم للخدمات الإعلامية و استهدفت العاملين بمكتب الاعلام بالجامعة وحضر اختتامها – وكيل الشؤون العلمية ” إبراهيم المهدى احمد “و مدير مكتب خدمة المجتمع والبيئة ” محمد الامين الطاهر” ومدير مركز المعلومات والتوثيق ” محمد عبدالقادر معتوق ” و مدير شركة فريم للخدمات الاعلامية ” صدام حسين الساكت “و مدير مكتب نسائم الأصيل للخدمات الإعلامية والمتدربين ” محمد السعيدى ” – محاضرات وورش عمل وتدريبات عملية على التصوير الثابت والتصوير بالفيديو واللايت روم والمونتاج (ادوبى بريمبر )

وهنأ وكيل الشؤون العلمية منتسبو الدورة ومتمنيا بان تكون هذه الدورة حافزا لهم والتميز الجاد لخدمة اهداف الجامعة وتم فى الختام توزيع الشهائد على المشاركين في الدورة .

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