ليبيا نيوز

المجلس الرئاسي يرحب بقرار مجلس الأمن بالتمديد للبعثة الأممية ويدعو الأطراف الليبية ، لإعلاء مصلحة الوطن، والتعاون مع البعثة لاستكمال مقررات الحوار السياسي الليبي .

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

المجلس الرئاسي يرحب بقرار مجلس الأمن  بالتمديد للبعثة الأممية  ويدعو الأطراف الليبية ، لإعلاء مصلحة الوطن، والتعاون مع البعثة لاستكمال مقررات الحوار السياسي الليبي .

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وكالة الأنباء الليبية

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