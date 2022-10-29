المجلس الرئاسي يرحب بقرار مجلس الأمن بالتمديد للبعثة الأممية ويدعو الأطراف الليبية ، لإعلاء مصلحة الوطن، والتعاون مع البعثة لاستكمال مقررات الحوار السياسي الليبي .
عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
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