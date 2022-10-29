الرئاسي يرحب بقرار مجلس الأمن ويدعو الأطراف الليبية التعاون مع البعثة الأممية لاستكمال مقررات الحوار السياسي الليبي .

طرابلس 28 أكتوبر 2022 م ( وال ) – رحب المجلس الرئاسي بقرار مجلس الأمن الدولي رقم ( 2656 ) بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام حتى نهاية أكتوبر العام المقبل .

ودعا المجلس الرئاسي في بيان له – تلقت ( وال) نسخة منه – الأطراف الليبية كافة، لإعلاء مصلحة الوطن، ووضعها فوق كل الاعتبارات، والتعاون مع البعثة الأممية لاستكمال مقررات الحوار السياسي الليبي، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار السياسي، وإنهاء المراحل الانتقالية، وتقريب اليوم الذي تقام فيه الانتخابات، تحقيقاً لخطوات استكمال بناء الدولة الديمقراطية المدنية، وجعلها واقعاً معاشاً في ليبيا.

(وال)