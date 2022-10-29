التحضير لقمة الجزائر على طاولة المنقوش ولعمامرة

الجزائر 29 أكتوبر 2022 (وال)- التقى وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بالجزائر العاصمة أمس الجمعة، وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وذلك في إطار تعزيز التنسيق بين البلدين، لإنجاح الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ 31 التي ستعقد مطلع نوفمبر القادم.

وقالت وزيرة الخارجية المنقوش – في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عقب اللقاء: “ناقشنا بعض القضايا المشتركة، واتفقتا على آلية العمل لكي ننجح هذه القمة”، مُعربة عن أملها في أن تكون “كل القرارات القمة نصرًا للقضايا العربية”. (وال)

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