االشركة العامة للكهرباء تشرع في اعمال العمرة الجسيمة على الوحدة الغازية السادسة بمحطة الزاوية المزدوجة .

طرابلس 29 اكتوبر 2022 (وال) – أعلنت االشركة العامة للكهرباء الشروع في اعمال العمرة الجسيمة على الوحدة الغازية السادسة بمحطة الزاوية المزدوجة والتي من شأنها تعزيز القدرات الانتاجية للشبكة.

وتعمل الشركة على تحسين أداء الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها ، وذلك من خلال إجراء العمرات الجسيمة للعديد من وحدات التوليد بمختلف محطات الإنتاج لتعمل بكامل قدرتها الإنتاجية .

وفي محطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة ، تم البدء في إجراء العمرة الجسيمة للوحدة الغازية السادسة بالتعاون مع شركة جينرال اليكتريك الأمريكية GE والتي ستدخل على الشبكة الكهربائية بعد الإنتهاء من كافة أعمال العمرة الجسيمة بقدرة 210ميجاوات حيث ستساهم في رفع القدرات المنتجة التي تنعكس إيجابيآ على الشبكة العامة.