إدارة التدريب بالجيش الليبي برعاية رئاسة الأركان العامة تنظم ورشة عمل تحت عنوان ( بناء نظام الجودة والاعتماد في المؤسسات التعليمية ) .

طرابلس 29 اكتوبر 2022 (وال)- نظّمت إدارة التدريب بالجيش الليبي برعاية رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي وبالتعاون مع (المركز الوطني لضمان الجودة – والأكاديمية الليبية العليا للدراسات الاستراتيجية) ورشة العمل التعريفية تحت عنوان “بناء نظام الجودة والاعتماد في المؤسسات التعليمية”.

ويأتي تنظيم ورشة العمل في إطار الجهود التي تبذلها رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي من خلال إدارة التدريب بالجيش الليبي، وللرفع من قدرات المؤسسات التعليمية بالمؤسسة العسكرية من حيث تطوير العمل، وإتاحة الفرصة لمنتسبي الجيش الليبي للمساهمة في بناء مؤسسة الجيش، على أسس علمية حديثة ومتطورة، لتكون قادرة على تلبية متطلبات الدفاع، وتحقيق الأمن والاستقرار بالأسس الحديثة.

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