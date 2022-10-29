ليبيا نيوز

مركز البحوث الزراعية يكرم المهندس ( الهادي عاشور ) المتخصص في ابحاث الزيتون وتطويره.

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 

طرابلس 29 اكتوبر 2022 (وال)- كرم مركز البحوث الزراعية على هامش ورشة العمل (الزيتون .. شجرة الاجيال )  المهندس  ” الهادي عاشور خلف ”  المتخصص في  ابحاث الزيتون وتطويره على مدار عقودٍ طويلة  أحد خريجي الدفعة الثالثة بكلية الزراعة للعام 1972  والحاصل على درجة ماجستير من الولايات المتحدة .

 وقضى  عاشور جُل عمله في الاهتمام بكل مايخص هذه الشجرة المباركه وسخر جهوده لتطوير وتنمية ابحاثها حتى لايكاد يُذكر الزيتون في ليبيا في منأىً عن اسمه ، ولازال ابناء المركز بحاجةٍ إلى خبرته وتوجيهاته ليجدو  طريقهم في مجال تنمية وتطوير شجرة الزيتون ودافعا لمواصلة العطاء مع كثيرٍ من القامات العلمية التي لا يخلو منها مركزنا .  

وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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