مركز البحوث الزراعية يكرم المهندس ( الهادي عاشور ) المتخصص في ابحاث الزيتون وتطويره.

طرابلس 29 اكتوبر 2022 (وال)- كرم مركز البحوث الزراعية على هامش ورشة العمل (الزيتون .. شجرة الاجيال ) المهندس ” الهادي عاشور خلف ” المتخصص في ابحاث الزيتون وتطويره على مدار عقودٍ طويلة أحد خريجي الدفعة الثالثة بكلية الزراعة للعام 1972 والحاصل على درجة ماجستير من الولايات المتحدة .

وقضى عاشور جُل عمله في الاهتمام بكل مايخص هذه الشجرة المباركه وسخر جهوده لتطوير وتنمية ابحاثها حتى لايكاد يُذكر الزيتون في ليبيا في منأىً عن اسمه ، ولازال ابناء المركز بحاجةٍ إلى خبرته وتوجيهاته ليجدو طريقهم في مجال تنمية وتطوير شجرة الزيتون ودافعا لمواصلة العطاء مع كثيرٍ من القامات العلمية التي لا يخلو منها مركزنا .

وال..