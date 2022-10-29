الدبيبة يرحب بقرار مجلس الأمن تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا.

طرابلس 29 أكتوبر 2022 م ( وال ) – رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة،” اليوم السبت، بقرار مجلس الأمن رقم 2656 و القاضي بتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا لمدة عام حتى نهاية أكتوبر العام القادم باعتبارها بعثة سياسية للدعم والمشورة حسب قوله .

وعبر ” الدبيية ” في سلسلة تغريدات نشرها عبر موقعه بتويتر عن دعمه لكل الاستراتيجيات التي تقود إلى تقويه عمل البعثة بما يضمن جهودها لدعم الحلول السياسية والمسائل المرتبطة بالتحول الديمقراطي في ليبيا.

وقال ” إن قرار مجلس الأمن بدعوته لإجراء الانتخابات على أساس دستوري سريع ضمن تمسكه بخارطة الطريق يؤكد ويعني بكل وضوح أن السلطة التنفيذية الحالية هي جزء أساسي في آخر مرحلة انتقالية ما قبل الذهاب للانتخابات، ما يدعونا إلى تجديد دعوة الأطراف المعطلة للانتخابات إلى الإيفاء بالتزاماتها “، مطالبًا جميع الأطراف الدولية باحترام قرار مجلس الأمن بشأن احترام سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها.

وشدد رئيس الحكومة على أهمية اجراء حوار وطني موسع يتحقق من خلاله استقرار ليبيا وسلامتها ، مؤكدا المضي قدمًا في تنفيذ بنود خارطة الطريق التي أكدها قرار مجلس الأمن للوصول إلى الهدف الأسمى بإنهاء المراحل الانتقالية وإنجاز الانتخابات.

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