مهتمون بالازمة الليبية يجتمعون ببريطانيا لتنشيط خارطة طريق الانتخابات.

لندن 29 اكتوبر 2022 م (وال) ــــ التقى المهتمن بالشأن الليبي، لإعادة تنشيط خارطة الطريق الانتخابية بالبلاد ، في كل من : الولايات المتجدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وايطاليا وتركيا ومصر، وعلى مدى 3 أيام “من 26 الى 28 اكتوبر الجاري” لبحث الأوضاع القائمة، وذلك في الاجتماعات التي شهدتها منطقة “ويلتون بارك” بالعاصمة البريطانية لندن .

وقال المبعوث الايطالي الخاص إلى ليبيا “نيكولا أورلاندو” في تغريدة على حسابه عبر شبكة “تويتر” ( في ويلتون بارك أكدنا “نحن من” ايطاليا ومصر وفرنسا والمانيا وتركيا وبريطانيا وأمريكا، دعمنا لــ “باثيلي” رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “يونسميل” ، وتشجيعنا المؤسسات والجهات الفاعلة في ليبيا ذات الصلة ، لوضع اللمسات الأخيرة على القاعدة الدستورية والمتطلبات القانونية اللازمة لها دون تأخير ، والعمل معًا للتغلب على الانقسامات وتجاوزها) .

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