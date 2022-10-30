المركب مشاركة ليبية مسرحية في النسخة الثالثة من مهرجان بغداد الدولي للمسرح

بغداد 29 أكتوبر 2022 (وال) -اختتم بالعاصمة العراقية بغداد، فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان بغداد الدولي للمسرح، والذي نظم تحت شعار (المسرح يضيء الحياة) في الفترة من (20-28) أكتوبر الجاري، وبمشاركة فرق فنية من (19) دولة، وتم عرض (20) عرضا، عرضت على مسارح الرافدين والرشيد والوطني.

وشاركت ليبيا في المهرجان بالعمل المسرحي (المركب) للكاتب العراقي سلام الصكر، والمخرج الليبي الراحل شرح البال عبد الهادي، وبطولة الفنان عز الدين الدويلي، والفنانة يقين عبد المجيد.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية قال الممثل عزالدين الدويلي حول تلك المشاركة: مسرحية المركب تأليف الكاتب العراقي سلام صقر، وإخراج المرحوم شرح البال عبدالهادي، تأتي هذه المشاركة بعد عدة مشاركات سبقت هذه المشاركة في (عشيات طقوس) بالأردن، والعمل تم إنتاجه في 2018، وبسبب إصابة شرح البال بالمرض، ثم انتقل إلى رحمة الله، توقف العمل منذ عام 2018 إلى 2022، ثم ألتقينا نحن فريق العمل ورأينا أن هذا العمل جميل، ويجب أن يعود إلى الساحة من جديد، خاصة أنه عمل بذل فيه جهد كبير حقيقة.

وهنا بدأنا وتوكلنا على الله، وكانت أول المشاركات في (عشيات طقوس) بالأردن، ومن ثم وجهت لنا الدعوة في المشاركة بمهرجان بغداد الدولي، بمشاركة (23)عرض مسرحي، من (17) دولة، وقد تم عرضنا يوم الثلاثاء الماضي، وكان عرض جميل جدا، أعجب به الجميع.

وحاليا نحن نستعد للمشاركة في أيام قرطاج المسرحية، في بدايات ديسمبر المقبل، ونسأل الله أن يوفقنا من أجل رفعة وارتقاء الحركة المسرحية الليبية، وسنحاول دائما وأبدا أن نعلن في المحافل الدولية أن ليبيا موجودة، وليست كما تتصورون، والقادم أفضل إن شاء الله تعالى.(وال بغداد) س خ.

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