الدبيبة يشارك في الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للجامعات.

عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
المركب مشاركة ليبية مسرحية في النسخة الثالثة من مهرجان بغداد الدولي للمسرح
تم النشر منذُ 22 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مهتمون بالازمة الليبية يجتمعون ببريطانيا لتنشيط خارطة طريق الانتخابات.
تم النشر منذُ 52 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
المشري يرحب بقرار التمديد للبعثة الاممية في ليبيا .
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
شارع جمال عبد الناصر في بنغازي بحلته الجديدة #بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا #af
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
أضف تعليقـك