رئيس المجلس الرئاسي يعتمد أوراق سفراء ( السودان – فرنسا – اريتريا- أثيوبيا- الكويت ) .

طرابلس 29 أكتوبر 2022م (وال) – اعتمد رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي” اليوم السبت، أوراق خمسة سفراء جُدد لدى ليبيا ( السودان – فرنسا – اريتريا- أثيوبيا- الكويت ) .

وتسلم رئيس المجلس الرئاسي أوراق اعتماد كل من، سفير فوق العادة لجمهورية السودان “إبراهيم محمد أحمد” وسفير جمهورية فرنسا “مصطفى المهراج”، وسفير فوق العادة لجمهورية إريتريا “عيسى أحمد عيسى”، وسفير فوق العادة لجمهورية إثيوبيا “حسن إبراهيم موسى”، وسفير فوق العادة لدولة الكويت “زياد فيصل المشعان”.

وحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي فقد أكد ” المنفي “، خلال استقباله السفراء، على عمق العلاقات التي تربط دولهم بليبيا، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم الجديدة، بما يُعزز علاقات تعاون بلدانهم مع ليبيا.

بدورهم نقل السفراء الجُدد، لرئيس المجلس الرئاسي تحيات دولهم وحكوماتهم ، مؤكدين أهمية توطيد العلاقات بين دولهم وليبيا، آملين عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا وشعبها.

(وال)