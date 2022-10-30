بعد ترحيب الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والأعلى للدولة: الحكومة المكلفة من مجلس النواب ترحب بقرار مجلس الأمن بتمديد ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

بنغازي 29 أكتوبر 2022م (وال) – رحبت الحكومة المكلفة من مجلس النواب بقرار مجلس الأمن بتمديد ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا برئاسة ” عبد الله باتيلي “، معتبرة أن ما جاء به من خطوات تساعد الليبيين في اجراء انتخابات رئاسي وبرلمانية تحت حكومة موحدة قادرة على بسط سلطتها في كامل التراب الليبي وعبر اتفاق ليبي – ليبي.

وأكدت في بيان لها اليوم السبت على أن الحل لابد أن يكون ليبيا خالصا، وبملكية وطنية تحترم سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها بأليات شفافة وشامل.

وكان قرار مجلس الأمن قد لقى ترحيب من كل من المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، ورئيس المجلس الأعلى للدولة.

(وال)