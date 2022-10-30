المبعوث الفرنسي لـ (المنفي): فرنسا ستلعب دوراً إيجابياً في استقرار ليبيا.

طرابلس 29 أكتوبر 2022م (وال) – أشاد رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي” بالعلاقات المتميزة الليبية – الفرنسية، وبما تبذله جمهورية فرنسا لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم السبت في العاصمة طرابلس المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا “بول سولير” لبحث تطورات الوضع السياسي في ليبيا.

وجدد المنفي خلال اللقاء، تأكيده التزام المجلس الرئاسي بالمسار الديمقراطي الذي يشمل توحيد المؤسسات السيادية وإجراء الانتخابات.

وحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي فقد أوضح المبعوث الفرنسي، أن فرنسا ستلعب دوراً إيجابياً في استقرار ليبيا، وصولاً لاتفاق وحل سياسي، يكمن في تحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة على أساس إطار دستوري توافقي.

(وال)