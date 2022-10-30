إصابة ستة عمال بحريق في أحد مصانع مجمع الحديد والصلب بمصراتة

طرابلس 29 أكتوبر 2022 (وال) – أصيب ستة عمال بمجمع الحديد والصلب بمصراتة بحروق متفاوتة الخطورة، اليوم السبت، إثر حريق صناعي شب في أحد مصانع المجمع.

وقالت الشركة الليبية للحديد والصلب، في بيان، إن حريقا صناعيا اندلع في وحدة شفط الغبار بفرن الوحدة الأولى بمصنع الاختزال المباشر، وأدى إلى إصابة ستة عمال بحروق متفاوتة الخطورة منهم أربعة ليبيين، واثنان من الجنسيتين الهندية والنيجيرية ونُقلوا جميعهم إلى المستشفيات في مصراتة ومستشفى الحروق في طرابلس لتلقي العلاج.

يذكر أن حريقا صناعيا مماثلا شبّ في مجمع الحديد والصلب في 20 أكتوبر الجاري وتحديدا في المحول 10 كيلو فولت وتمت السيطرة عليه دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية بين العاملين، وأدى ذلك إلى توقف مصنع الاختزال المباشر قبل أن يستأنف عمله في اليوم التالي.

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