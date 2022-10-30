ليبيا نيوز

الجامعة العربية تنفى أن يكون لها أي شركاء إعلاميين في تغطية أعمال القمة العربية بالجزائر

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 الجزائر  30 اكتوبر 2022 ( وال )- نفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، أن يكون لها أي “شركاء إعلاميين” في تغطية أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين التي تُعقد بالجزائر .

 وأكدت الأمانة العامة في بيان رسمي السبت ، عدم وجود صلةٍ لها بأية مؤسسة إعلامية تدعي هذه الصفة ، وذلك على خلفية قيام قناة الجزائر الدولية “AL24 News ” بنشر خريطة للعالم العربي على موقعها الإلكتروني تُخالف الخريطة التي درجت جامعة الدول العربية على اعتمادها مما أثار تحفظ الوفد المغربي.

    وأوضحت الأمانة العامة ، أن الجامعة العربية لا تعتمد خريطةً رسمية مبين عليها الحدود السياسية للدول العربية، وأنها تتبنى خريطة للوطن العربي بدون إظهار للحدود بين الدول تعزيزا لمفهوم الوحدة العربية.

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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