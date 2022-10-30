إصابة 61 من عناصر الشرطة الفرنسية في اشتباكات مع محتجين على بناء خزان مياه غرب البلاد.

باريس 30 أكتوبر 2022 م ( وال ) – أصيب 61 من أفراد الشرطة الفرنسية من بينهم 22 في حالة خطيرة بعد تعرضهم لهجوم بالألعاب النارية وزجاجات المولوتوف من قبل بعض المحتجين، ضد بناء خزان مياه كبير للري الزراعي في غرب فرنسا.

وقالت السلطات الفرنسية إن الاشتباكات اندلعت أثناء احتجاج أمس السبت ضد بناء خزان مياه كبير للري الزراعي في منطقة سانت سولين الريفية، حيث انتقدها البعض باعتبارها كبيرة الحجم وتمنح أفضليتها للمزارع الكبيرة.

وأظهر التلفزيون الفرنسي الشرطة تتصدى للمتظاهرين بالغاز المسيل للدموع، فيما أصيب أربعة محتجين وتم اعتقال ستة آخرين.

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