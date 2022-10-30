المشري وباتيلي: مشاكل افريقيا يمكن حلها بتعاون دولها

طرابلس 30 أكتوبر 2022 ( وال ) – أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة ” خالد مشري ” ورئيس البعثة الأممية في ليبيا ” عبد الله باتيلي” أن المشاكل التي عانت وتعاني منها دول أفريقيا، يمكن حلحلتها بجهود وتعاون حكماء القارة، وأن الحلول لهذه الأزمات لن تتحقق إلا بتكاثف جميع دولها.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ” المشري ” عبر حسابه بموقع تويتر عقب الزيارة التي قام بها ” باتيلى ” له بمقره إقامة بالعاصمة طرابلس.

وعبر ” المشري ” عن سعادته بهذه الزيارة ، واصفاً الحديث الذي جري بينهما بالحديث الشيق ، حيث قال ” تبادلنا خلاله وجهات النظر حول العديد من المسائل السياسية والثقافية، بالإضافة إلى تجربة المبعوث في هذه المجالات “. (وال _ طرابلس)

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