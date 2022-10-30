المبعوث الفرنسي يؤكد لـ (باتيلي ) دعم فرنسا الكامل لوساطة البعثة الأممية في ليبيا

طرابلس 30 أكتوبر 2022 م (وال) – بحث المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا ” بول سولير ” مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ” عبد الله باثيلي ” تطورت الوضع السياسي في ليبيا ودور البعثة الأممية في المساعدة على الاستقرار فيها.

وأكد المبعوث الفرنسي خلال اللقاء الذي عقد بطرابلس – حسب ما نشرته السفارة الفرنسية – دعم بلاده الكامل لوساطة البعثة الأممية، مشددا على أن الأولوية لسيادة ليبيا، وأهمية وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت ممكن. (وال _ طرابلس)

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