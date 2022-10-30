استشهاد شاب فلسطيني وإصابة مسعف برصاص الاحتلال الصهيوني شرق الخليل.

الخليل 30 أكتوبر 2022 (وال) – استشهد شاب وأصيب ضابط إسعاف برصاص قوات الاحتلال الصهيوني قرب مستوطنة “كريات أربع” شرق مدينة الخليل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية أن الشاب محمد كامل الجعبري (35 عاما) استشهد برصاص الاحتلال قرب مستوطنة “كريات أربع” شرق المدينة .. مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال احتجزت جثمانه.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف تابعة لها بالرصاص، ما أدى إلى إصابة ضابط الإسعاف أحمد أبو خالد برصاصة في الكتف أثناء تأديته لعمله، وجرى نقله إلى مستشفى الأهلي في الخليل.

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