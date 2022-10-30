ليبيا نيوز

استشهاد شاب فلسطيني وإصابة مسعف برصاص الاحتلال الصهيوني شرق الخليل.

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

الخليل 30 أكتوبر 2022 (وال) – استشهد شاب وأصيب ضابط إسعاف برصاص قوات الاحتلال الصهيوني قرب مستوطنة “كريات أربع” شرق مدينة الخليل.

   ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية أن الشاب محمد كامل الجعبري (35 عاما) استشهد برصاص الاحتلال قرب مستوطنة “كريات أربع” شرق المدينة .. مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال احتجزت جثمانه.

   وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف تابعة لها بالرصاص، ما أدى إلى إصابة ضابط الإسعاف أحمد أبو خالد برصاصة في الكتف أثناء تأديته لعمله، وجرى نقله إلى مستشفى الأهلي في الخليل.

.. ( وال ) ..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك