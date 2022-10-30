البرازيليون ينتخبون اليوم رئيسا للبلاد .

برازيليا 30 أكتوبر 2022 (وال) – يتوجه الناخبون البرازيليون اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

وتشهد هذه الانتخابات منافسة بين رئيس البلاد السابق، اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، (2003-2010)، والرئيس اليميني الحالي المنتهية ولايته، جايير بولسونارو، حيث أن البرازيل منقسمة وسط أجواء استقطاب شديد ، فيما تبادل المرشحان الشتائم أمام عشرات ملايين المشاهدين.

ودعي إلى هذه الانتخابات أكثر من 156 مليون برازيلي .

وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي (الساعة 20,00 ت غ) على أن تصدر النتيجة عند الساعة 20,00 (23,00 ت غ).

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