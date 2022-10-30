فوج ( راس لانوف ) للكشافة والمرشدات يزور ميناء الهروج.

بن جواد 30 أكتوبر 2022 م ( وال ) – نظم قادة فوج كشافة ( راس لأنوف ) التابع لمفوضية خليج السدرة للكشافة والمرشدات صباح اليوم الاحد رحلة كشفية تحت شعار بالجد والنشاط نحقق المراد للكشافين المميزين من حلقة الفتيان إلى ميناء رأس لأنوف النفطي التابع لشركة الهروج للعمليات النفطية .

وقامت فرقة الفتيان خلال هذه الرحلة بالتجول داخل الميناء وزيارة عدد من الأقسام من بينها قسم الصحة والسلامة والبيئة وكذلك تدريبهم على مبادئ السلامة والإسعافات الأولية، بالإضافة إلى زيارة مرسى الميناء واطلع الفتيان على كيفية تصدير النفط وصيانة القاطرات، وفي الختام توجهوا إلى النادي الترفيهي داخل مقرات الميناء.

وافاد قائد الفرقة مراسل (وال) خليج السدرة بان هذه الجولة لفتيان الكشافة تدخل ضمن البرنامج العام للفوج لكشافة راس لأنوف بما يحتويه من مناشط ثقافية وعلمية ورياضية ورحلات التجوال والمخيمات، اضافة الى المساهمة في الحملات والاعمال التطوعية الاجتماعية والانسانية.

(وال)