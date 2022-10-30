الأستاذة نهلة الشارف تكشف لــ”وال” تفاصيل مشاركة كلية القانون بجامعة بنغازي في مسابقة التحكيم التجاري الدولية في السعودية

الرياض 30 أكتوبر 2022 (وال)- تشارك كلية القانون بجامعة بنغازي، في مسابقة التحكيم التجاري الدولية في دورتها الرابعة للعام 2022 – 2023 والتى ينظمها المركز السعودي للتحكيم التجاري.

وقال مدير مكتب العيادة القانونية بكلية القانون بجامعة بنغازي الأستاذة نهلة الشارف – لوكالة الأنباء الليبية – إن “المشاركة الليبية هي الأولى في مسابقة التحكيم التجاري الدولية في دورتها الرابعة وقد أخطرنا مؤخرًا، في حين سبقتنا الجامعات العربية في التسجيل والنظر، ولضيق الوقت كان معيارنا لإختيار الفريق المشارك يعتمد اختيار مجموعة من الطلبة والطالبات خضعوا العام السابق لدورات فن المناظرة، وشاركوا في العديد من المسابقات وتأهلوا لنهائيات في نادي المناظرة الليبي، وتحصلوا على التراتيب الأولى”.

وأضافت الأستاذة نهلة الشارف أنه نظرًا لضيق الوقت وعدم توفر الإمكانيات، تم اختيار عدد “6” بالتساوي من الجنسين، بناءًا على فوزهم السابق، وهنا الطالب هو جاهز بنسبة 80 %، فيما يتعلق بقوة الحوار وإعداد المذكرة والمواجهة مع الخصم فهو مُعد سابقًا، وسيتم تدريبهم على كيفية التحكيم فقط.

وتابعت الأستاذة نهلة الشارف: “الموضوع جديد على طلابنا وخارج مقرراتهم الدراسية، وخلال هذا الأسبوع نحن نعمل مع أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في القانون التجاري، لإعطاء محاضرات مكثفة بالخصوص، ومساعدة الفريق المشارك في إعداد مذكرات الدفاع”.

وتطرقت الأستاذة نهلة الشارف لعقد لقاء ترحيبي عبر منصة الزوم يوم الخميس القادم، بحضور 25 جامعة مشاركة من بينها جامعة بنغازي.

والجدير بالذكر أن مسابقة التحكيم التجاري الدولية في دورتها الرابعة للعام 2022 – 2023، تهدف إلى تنمية قدرات طلاب القانون، على استيعاب التطورات الحديثة في مجال القانون التجاري الدولي، وتدريبهم على التعامل مع التحكيم كأحد أشهر وسائل تسوية المنازعات التجارية على مستوى العالم.

هذا وتنقسم المسابقة إلى مرحلتين أساسيتين، الأولى تحريرية تتضمن كتابة مذكرات قانونية باللغة العربية أو الإنجليزية عن المدعي والمدعي عليه في قضية ترسلها اللجنة المنظمة لكل فريق، وتتنافس الفرق في هذه المرحلة للتأهل للمرحلة الثانية التي تشتمل على مرافعات شفهية، وتبرز أهمية هذه المنافسة في مساهمتها الفعالة في صقل المهارات القانونية التي يحتاجها طلاب القانون للترافع أمام هيئات التحكيم الدولية، وإعطائهم تصور كامل عن ماهيتها وإجراءاتها وتشجيعهم لدراسة قانون التجارة الدولي ودراسة التحكيم التجاري، ونظامه لما له من أهمية دولية كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات التجارية. (وال) هــ ش/ ر ت

كتب| هدى الشيخي

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