ببطولة افريقيا للكبار الرباع البطل إحسان علي شلابي يحرز قلادتين فضيتين واخرى برونزية .

القاهرة 30 أكتوبر 2022 م (وال) -احرز الرباع الليبي “إحسان علي شلابي” قلادتين فضيتين واخرى برونزية في منافسات وزن 73 كجم ببطولة افريقيا للكبار التي تدور منافساتها بمصر خلال الفترة من 26 اكتوبر وحتى 01 نوفمبر 2022 .

كما احرز هذا الرياضي قلادة اخرى فضية في منافسات كأس الاندية الافريقية بأسم نادي وسعاية ابديري كاول رياضي ليبي يحرز قلادة في بطولات الاندية الافريقية التي تقام لاول مرة .

كما استطاع هذا الرباع البطل تحطيم الرقم القياسي الليبي في رفعة النثر عن رفعته التي حققها في دورة العاب البحر المتوسط بوهران .

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