الجمعية الليبية لرعاية مرضي الكلي الخيرية تختتم زيارتها الي الجنوب الليبي.

غات 30 أكتوبر 2022 م (وال) – اختتم أعضاء الجمعية الليبية لرعاية مرضى الكلى الخيرية زيارتهم الي مراكز غسيل الكلي بالجنوب الليبي.

وذكر مراسل وكالة الانباء الليبية أن الجمعية شاركت في احتفالية اليوم العالمي لمرضي السكر والذي اقيم بمدينة غات،حيت اقامت الجمعية ماراثون رياضي لكبار السن في المدينة وزعت خلاله علي المرضي اجهزة قياس السكر وبعض الهدايا وشهائد التكريم.

وكان أعضاء الجمعية قد قاموا بزيارة عدة مراكز شملت براك الشاطي وسبها و لتناحمة واوباري و سمنو وغات وقدمت للمرضى الادوية والمستلزمات الخاصة بغسيل الكلي .