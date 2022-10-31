اختتام ورشة عمل بسبها حول القانون الدولى الانساني.

سبها 30اكتوبر 2022 م ( وال)- اختتمت بمدينة سبها فعاليات ورشة عمل حول ( القانون الدولى الانسانى واهميته ) التي اشرف عليها ونظمها معهد تدريب الشرطة سبها ومنظمة خطوة بخطوة لسيادة القانون وحقوق الانسان بالمدينة بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر فرع سبها .

والقيت خلال الورشة التي استمرت ثلاتة ايام العديد من المحاضرات التعريفية لمختلف جوانب القانون والاسس والضوابط للعمل بها على مختلف المستويات المحلية والدولية.

وجرى فى ختام هذه الورشة توزيع الشهائد على المشاركين فيها،وذلك بحضور مدير جمعية الهلال الاحمر فرع سبها ومدير معهد تدريب الشرطة ،إضافة إلى عدد من منتسبي الجمعية ،

سبها (وال )