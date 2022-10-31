(الدبيبة) يوجه حكومته بتنظيم علاج مرضى الأورام

طرابلس 30أكتوبر 2022 (وال) – وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، بإنشاء منظومة إلكترونية خاصة لمرضى الأورام تحوي البيانات الخاصة بالمرضى لتسهيل عملية العلاج ومتابعة أوضاع المرضى واحتياجاتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة مع وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، ومديري مراكز الأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي، ومدير المركز الوطني لدعم القرار، لمناقشة أوضاع مراكز الأورام وتحديد احتياجاتها والوقوف على الصعوبات التي تواجهها.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة وضع حلول جذرية لعمل المراكز وتقديم خدمات منظمة للمرضى، وصرف الأدوية وفق عمل المنظومة، وتوريد أدوية الأورام وفق هيئة تتولى الاهتمام بالمراكز، وفصلها عن وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي.

وأصدر رئيس الوزراء خلال الاجتماع، تعليماته للمركز الوطني لدعم القرار لمناقشة الأمر وتقديم مقترح نهائي بهذا الشأن، مشددا على ضرورة الاهتمام بالتوعية والتثقيف في هذا الجانب الذي يتطلب تكاثف الجميع،

ومن جانبه أكد وزير الصحة المكلف أن إنشاء هيئة تختص بمراكز الأورام من حيث التنظيم وتوفير الأدوية، خطوة ستساعد في تنظيم ملف مرضى الأورام في البلاد.

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