مدير أمن الخمس يطالب منتسبي المديرية بالتعامل مع المواطنين على قدر المساواة وردع كل الخارجين عن القانون

الخمس 31 اكتوبر 2022 ( وال ) – طالب مدير أمن الخمس عميد “مفتاح حيدر” ، منتسبي المديرية بالتعامل مع المواطنين على قدر المساواة وردع كل الخارجين عن القانون والحفاظ على أمن المنطقة ووفرض هيبة رجل الشرطة.

وأثنى ” حيدر ” في لقائه مع رؤساء المراكز والأقسام والوحدات والنقاط التابعة للمديرية ، على المجهودات التي يبذلها رؤساء المراكز والأقسام والوحدات والنقاط وكافة منتسبي المديرية.

ودعا مدير أمن الخمس ، ضباط وضباط صف وأفراد وموظفي المديرية بضرورة الاستمرار بنفس وتيرة العمل وبذل أقصى الجهود والعمل بروح الفريق الواحد والتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن والمواطن والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية داخل بلدية الخمس ومع المديريات المجاورة.