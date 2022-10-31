حصيلة ضحايا حادث التدافع في كوريا الجنوبية تصل إلى 154 شخصا.

سيئول 31 أكتوبر 20222 م ( وال ) – ارتفعت حصيلة ضحايا حادث التدافع في حي إيتايوان بكوريا الجنوبية إلى 154 شخصًا، و ارتفع عدد المصابين بإصابات خفيفة إلى 116 و 33 في حالة خطرة.

وأشارت وكالة تدابير مكافحة الكوارث والأمن في كوريا الجنوبية إلى أنه تم التأكد من هويات المتوفين البالغ عددهم 153 باستثناء شخص واحد، لا زالت تجري عملية التأكد من هويته.

ووقع الحادث في وقت متأخر من مساء السبت في زقاق ضيق بوسط العاصمة سيئول بعد تدفق عشرات الآلاف إلى المنطقة للاحتفال “بالهالوين”، في أول فعالية لهذا الاحتفال منذ 3 سنوات، بعد رفع معظم قيود التباعد الاجتماعي المتعلقة بكوفيد-19

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