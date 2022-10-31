بدء المحاضرات النظرية لطلبة المرحلة التحضيرية بجامعة وادي الشاطئ.

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طرابلس 31 أكتوبر 2022 م ( وال ) – انطلقت أمس الاحد أولى المحاضرات النظرية لطلبة المرحلة التحضيرية بكليات العلوم التطبيقية وكليات العلوم الطبية بجامعة وادي الشاطئ، حسب ما نص قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص المرحلة التمهيدية.

وجري تقسيم الطلبة الجدد وحسب الرغبات الي مجموعتين ، المجموعة A العلوم التطبيقية وتشمل الطلبة الراغبين في تخصصات كلية الهندسة والبيئة والموارد الطبيعية وبعض اقسام كلية علوم الاغدية والعلوم وكلية تقنية المعلومات، والمجموعة B وتشمل الطلبة الراغبين في تخصصات الكليات الطبية وتتكون من كلية التقنية الطبية واقسام من كلية علوم الاغدية وكلية العلوم.

وحسب الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي على الفيبسبوك قدم أعضاء لجنة المرحلة التمهيدية في بداية المحاضرة الأولى ملخص سريع عن الية الدراسة والتوزيع على القاعات وضرورة الحضور والمشاركة الفعالة في المحاضرات ،

وأشارت الوزارة إلى انه سيقام خلال الفترة القادمة للطلاب الجدد في هذه المرحلة محاضرات توعوية في لوائح الدراسة والامتحانات ولائحة السلوك للطلبة والتخصصات الموجودة في الجامعة.

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