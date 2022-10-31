البلدي غات يبحث آلية فتح المعبر الحدودي البري (ايسين) مع الجزائر

غات 31 أكتوبر 2022 (وال)- عقد المجلس البلدي غات اجتماعًا،تم خلاله وضع آلية وتجهيزات لفتح المعبر الحدودي البري (ايسين) بالتعاون مع مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية غات وجهات الأمنية ذات العلاقة.

وتناول الاجتماع الذي عقد بالمنفذ الحدودي البري (ايسين) ببلدية البركت، بمشاركة عميد البلدية والأجهزة العاملة بالمنفذ الترتيبات لإفتتاح المنفذ أمام المسافرين والحركة التجارية.

وأكد مكتب الرقابة على الأغذية استعداده للقيام بدوره فور فتح المنفذ الحدودي.

ويأتي افتتاح المعبر ضمن جهود مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية بوزارة المواصلات بالتعاون مع مصلحة الجمارك، وحرس الحدود والأهداف الحيوية، والإدارة العامة لأمن المنافذ ومركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية. (وال)

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