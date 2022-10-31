أبو الغيط يُجدد مطالبته بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

طرابلس 01 نوفمبر 2022 (وال)- جدّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المطالبة بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية كافة من الأراضي الليبية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده أبوالغيط مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، على هامش اجتماعات القمة العربية المنعقدة بالعاصمة الجزائر، وفقًا لما صرح به المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي.

وأكد رشدي بأن أبو الغيط وباتيلي؛ اتفقا على مواصلة العمل والتنسيق الوثيق بين الجامعة والمنظمة الأممية، من أجل إيجاد مسار للحل في ليبيا يفضي إلى إجراء الانتخابات وصيانة وحدة البلاد ومؤسساتها.

وأضاف المتحدث بأن الأمين العام للجامعة العربية أكد دعم جامعة الدول العربية لمهمة المبعوث الأممي، وقدم عرضًا لعناصر الموقف العربي من الملف الليبي، لاسيما وأنه من ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، فضلا عن أهمية الشروع في اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لإنجاز هذا الاستحقاق.

من جهته، وضع المبعوث الأممي أبو الغيط في صورة التحركات واللقاءات التي أجراها منذ وصوله إلى ليبيا في 14 أكتوبر الجاري، ومع الفاعلين السياسيين والأمنيين والاقتصاديين الليبيين وممثلي المجتمع المدني، لفهم أفضل للأوضاع الحالية والحلول الممكنة.(وال)

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