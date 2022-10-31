وليد اللافي يبحث مع باتيلي خارطة الطريق المقترحة من حكومة الوحدة ومخرجات لجنة عودة الأمانة إلى الشعب وفكرة الاستعلام الوطني الإلكتروني

الجزائر 31 أكتوبر 2022 (وال) – بحث وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة وليد اللافي، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، تفاصيل خارطة الطريق المقترحة من حكومة الوحدة حسبما ذكرت صفحة حكومتنا.

وقالت الصفحة أن اللقاء الذي عقد على هامش – الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للقمة العربية في الجزائر – بحث أيضًا مخرجات لجنة عودة الأمانة إلى الشعب، وفكرة الاستعلام الوطني الإلكتروني التي طرحها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.(وال)

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