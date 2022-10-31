وزير خارجية الأردن يستعرض مع المبعوث الأممي “باتيلي” آخر تطورات الأزمة الليبية

الجزائر 31 أكتوبر 2022 (وال)- أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على ضرورة العمل لإيجاد حل دائم للأزمة الليبية، يتوافق عليه الشعب الليبي ويحفظ مقدراته وأمنه واستقراره.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الإثنين، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الـ 31 بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية.

وثمّن “باتيلي” موقف الأردن الداعم لليبيا وشعبها، مؤكدًا حرصه على استمرار التنسيق والتشاور للخروج من الأزمة، بما يحقق الاستقرار والأمن لليبيا وشعبها ودول جوارها. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال