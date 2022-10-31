مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا يتسلم (40) طنًا من الإمدادات الطبية الطارئة

طرابلس 31 أكتوبر 2022 (وال)- تسلم مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، 40 طنًا من الإمدادات الطبية التي تم نقلها جوا من مركزها اللوجستي في دبي.

وقالت المنظمة إن الشحنة – التي تحتوي على 180 مجموعة من مستلزمات الطوارئ الصحية المشتركة بين الوكالات، تأتي في أعقاب شحنة مماثلة وصلت الأسبوع الماضي بوزن 30 طنًا من مستلزمات طبية لعلاج الرضوض والكسور والحروق والطوارئ الصحية، سيتم توزيع هذه الإمدادات على المستشفيات والعيادات في جميع أنحاء البلاد.

وأكدت أن الشحنة التي وصلت اليوم تضمنت أيضًا الدفعة الأولى من أدوية الأورام التي يتم إيصالها إلى ليبيا، كجزء من مشروع منظمة الصحة العالمية، لتعزيز خدمات العلاج للأطفال المصابين بالسرطان في ليبيا، بموجب المشروع الممول المؤسسة الوطنية للنفط وشركائها الدوليين “إيني” و”ريبسول” و”توتال” للطاقة.

وأوضحت بأن المدير الإقليمي للطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في القاهرة الدكتور ريتشارد برينان، قام بزيارة مستودع منظمة الصحة العالمية في بنغازي أثناء تفريغ شحنة الإمدادات.

وقال “برينان” خلال زيارته إن هذه الأمدادات المنقولة جوا اليوم، ستُلبي الاحتياجات الصحية العاجلة، لا سيما في بعض المناطق النائية والمناطق الأكثر إحتياجًا في جميع أنحاء البلاد.

وأكد بأن منظمة الصحة العالمية ستُواصل جهودها لتعزيز الاستجابة الصحية الطارئة في ليبيا، مع إيلاء اهتمام خاص لتحسين الاستجابة الإسعافية.

وقدمت منظمة الصحة العالمية الأدوية والإمدادات الطبية والمعدات إلى 140 مرفقًا للصحة العامة في جميع أنحاء البلاد كجزء من الجهود المستمرة، لتعزيز تقديم الخدمات الصحية للشعب الليبي. (وال)

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