وضع الية لفتح المعبر الحدودي البري ( ايسين ) مع الجزائر .

غات 31 أكتوبر 2022 م ( وال ) – عقد المجلس البلدي غات اجتماعا تم خلاله وضع الية وتجهيزات لفتح المعبر الحدودي البري ( ايسين ) بالتعاون مع مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية غات و جهات الأمنية ذات العلاقة.

وتناول الاجتماع الذي انعقد بالمنفذ الحدودي البري (ايسين ) ببلدية البركت بمشاركة عميد البلدية و الاجهزة العاملة بالمنفذ الترتيبات لافتتاح المنفذ امام المسافرين والحركة التجارية .

وأكد مكتب الرقابة على الأغذية استعداده للقيام بدوره فور فتح المنفذ الحدودي

ويأتي افتتاح هذا المعبر ضمن جهود مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية بوزارة المواصلات بالتعاون مع مصلحة الجمارك،و حرس الحدود والأهداف الحيوية، و الإدارة العامة لأمن المنافذ و مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية .

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