القافلة الطبية الثانية لعلاج امراض العيون تصل مدينة اجدابيا يوم السبت القادم لإجراء الكشوفات والعمليات الجراحية .

طرابلس 31 اكتوبر 2022 م ( وال ) – يستعد مستشفى العيون طرابلس لإطلاق القافلة الطبية الثانية لعلاج امراض العيون لمدن شرق ليبيا انطلاقا من مدينة اجدابيا يوم السبت القادم لإجراء العمليات الجراحية والكشوفات الطبية لمرضى العيون ضمن برنامج “توطين العلاج بالداخل تحت اشراف مدير عام مستشفى العيون – رئيسة لجنة توطين العلاج بالداخل رانيا الخوجة ”

وستقوم القافلة التي تضم العديد من المستشارين والأخصائيين والأطباء بإجراء الكشوفات الطبية على المرضى بمستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليمي اجدابيا يوم السبت القادم ضمن جهود وزارة الصحة لتوطين علاج امراض العيون بالداخل .

حيث سيتم الكشف على الحالات التي تعانى من أمراض العيون المختلفة و كذلك إجراء العمليات الجراحية بمشاركة جراحين وأطباء العيون من المستشفيات بمدن الشرق الليبي .

ودعا مستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليمي باجدابيا جميع مرضى العيون الحضور لاجراء الكشوفات الطبية على امراض العيون -شفط المياه الزرقاء- شفط المياه البيضاء- انسداد القناة الدمعية – الشفرة – الظافرة – الكيس – امراض الشبكية – الحول وغيرها من امراض العيون