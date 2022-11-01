غريان 31 أكتوبر 2022 م (وال) – أقيم صباح اليوم الاثنين بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا فرع غريان ورشة عمل بعنوان (آفاق تطوير نظام التعليم العالي ببلدية غريان)، ليتواكب مع التقدم التكنولوجي الملحوظ والحرص على التقدم ومواكبة التطور في العالم.

وتضمنت الورشة استعراض العديد من الأوراق البحثية من بينها اتفاقية بولونيا الطريق الى تطوير التعليم العالي، وتجربة دولة ماليزيا في مجال التعليم العالي، وافاق تطوير التعليم العالي، ودور جامعة غريان في مجال الريادة والابتكار، ، وكذلك مقترح مركز تطوير ورفع كفاءة العناصر المساعدة للتعليم العالي .

وحضر الورشة رئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا فرع غريان د ” ياسين الناجح ” ووكيل الشؤون العلمية بالأكاديمية الدكتور ” صلاح انبية ” والكاتب العام بالأكاديمية الدكتور ” وائل بيوض ” والدكتور ” صالح علي الصادق ” استاد وخبير تطوير التعليم العالي والعديد من الدكاترة والمختصين في مجال التعليم.

.. ( وال غريان ) ..

(وال)