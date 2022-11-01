وكيل وزارة التعليم يبحث مع اتحاد الصناعة الليبية ادماج خريجي الجامعات الليبيه في مجال العمل بالقطاع الخاص .

طرابلس 1 نوفمبر 2022 (وال)- بحث الاجتماع الذي عقد بمقر اتحاد الصناعه الليبيه والذي ضم وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتحاد الصناعة الليبيه ومنظمة خبراء فرنسا عددا من المواضيع التي تهتم بشريحة الشباب المتفوقين من خريجي الجامعات الليبيه باستقطاب إعداد منهم وادماجهم في مجال العمل في القطاع الخاص بالشركات والمصانع .

كما تم في الاجتماع مناقشة تفعيل عمل رواد الأعمال الليبيين في المجالات التي اثبتوا فبها قدراتهم و مواهبهم في المهن والحرف ومجالات الصناعه والكهرباء والزراعة التي تؤهلهم للدخول في المنافسه المحليه والعالميه.

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