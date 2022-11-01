الصحة العالمية والمنظمة العالمية للأرصاد تطلقان منصة معرفية جديدة حول المناخ والصحة.

روما 01 نوفمبر 2022 ( وال ) – أطلقت منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أمس الاثنين ، منصة معرفية عالمية مخصصة للمناخ والصحة للحصول على معلومات لحماية الناس من المخاطر الصحية لتغير المناخ والمخاطر البيئية الأخرى .

وشددت منظمة الصحة في بيان لها على الارتباط الوثيق بين المناخ والصحة، مؤكدة أن تغير المناخ والتدهور البيئي يؤثر بشكل أساسي ومتزايد على صحة الإنسان ورفاهه.

وأوضحت منظمة الصحة أن استخدام العلوم والأدوات المناخية والبيئية المصممة خصيصاً للصحة العامة، مثل التنبؤ بالأمراض وأنظمة الإنذار المبكر للصحة الحرارية، لديه إمكانات هائلة لإنقاذ الأرواح ويمكن أن يعزز فهم الروابط بين المناخ والصحة، ويساعد في الوصول إلى السكان المعرضين للخطر وتوقع الآثار والحد منها.