مكاتب شركة الكهرباء بالواحات تدعو المواطنين التبليغ عن اي اعطال محتملة بداية فصل الشتاء.

الواحات 01 نوفمبر 2022 م ( وال) – أعلنت مكاتب الشركة العامة للكهرباء والعاملة بمدن الواحات ( جالو – اوجلة – اجخرة ) عن جاهزيتها لاستقبال أي بلاغات من المواطنين والمزارعين في حال حدوث اي عطل بالشبكة مع بداية فصل الشتاء بسبب مياه الامطار والرطوبة العالية .

وأرجع ” بشير علي ” مشرف محطة (220) ” في تصريح لمراسل وكالة الانباء الليبية الاعطال المستمرة في الشبكة بالمنطقة إلى وجود تداخل بين الاشجار وخطوط التغذية ، وكذلك المجمعات المكشوفه ، مما يتسبب في خلل بالتيار واحداث اعطال مستمرة .

ودعا المسؤول المحلي الى الاستعداد لاتخاذ تحوطات مبكرة وحماية نقاط الضعف تحسبا لأي طارئ