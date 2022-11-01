ليبيا نيوز

مكاتب شركة الكهرباء بالواحات تدعو المواطنين التبليغ عن اي اعطال محتملة بداية فصل الشتاء.

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

الواحات 01 نوفمبر 2022 م ( وال) – أعلنت مكاتب الشركة العامة للكهرباء والعاملة بمدن الواحات ( جالو – اوجلة – اجخرة ) عن جاهزيتها لاستقبال أي بلاغات من المواطنين والمزارعين في حال حدوث اي عطل بالشبكة مع بداية فصل الشتاء بسبب مياه الامطار والرطوبة العالية .

وأرجع ” بشير علي ” مشرف محطة (220) ” في تصريح لمراسل وكالة الانباء الليبية الاعطال المستمرة في الشبكة بالمنطقة إلى وجود تداخل بين الاشجار وخطوط التغذية ، وكذلك المجمعات المكشوفه ، مما يتسبب في خلل بالتيار واحداث اعطال مستمرة .

ودعا المسؤول المحلي الى الاستعداد لاتخاذ تحوطات مبكرة وحماية نقاط الضعف تحسبا لأي طارئ

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وكالة الأنباء الليبية

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