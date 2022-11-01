النيابة العامة تأمر بحبس مدير سابق لوكالة مصرف شمال أفريقيا السلاوي بتهمة تزوير صكوك مصرفية .

طرابلس 01 نوفمبر 2022 ( وال )- أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لوكالة مصرف شمال أفريقيا السلاوي بتهمة تزوير صكوك مصرفية .

وذكر مكتب النائب العام أن نائب النيابة نظر في واقعات تزوير ثلاثة صكوك مصرفية استعملت في سحب مليونين وثـمانمائة ألف دينار من حساب وزارة العمل والتأهيل لدى مصرف ليبيا المركزي .

وقالت النيابة العامة إن التحقيق الابتدائي اتبث صحة واقع استيلاء مدير الوكالة على تسعمائة وستين ألف دينار ، بتعمده إدخال صك مصرفي مزور في منظومة العمل ، لغرض تحقيق منفعة مادية غير مشروعة ؛ ثم توجَّهت إرادته نحو إجراء تحويلات مصرفية متتابعة لغرض تمويه أصل المتحصَّلات وتصعِيب تتبُّعها ، وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطيا ً على ذمة التحقيق.