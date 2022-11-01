خاص (وال): الموافقة على تخصيص قطعة أرض لإنشاء مباني للمحاكم والنيابات..

طرابلس 01 نوفمبر 2022 م ( وال) – وافق مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية على خطاب وكيل وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات “نزيهة عاشور بن حامد” لرئيس الحكومة بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مباني للمحاكم والنيابات وذلك للنهوض بالمرافق القضائية وتوفير كافة السبل لتمكينها من أداء دورها المناط بها.

وأوضح مصدر بمكتب وكيلة الوزارة لوكالة الانباء الليبية أن الوكيلة طالبت في خطابها لرئيس الحكومة بتخصيص قطعة الأرض المملوكة للدولة الليبية والكائنة بمنطقة باب بن غشير بهدف إنشاء مبنى إداري يضم محاكم ونيابات داخل نطاق طرابلس الكبرى لتكون إنجازا ومنبرا للعدالة ، ومنقذا للعمل القضائي نظرا للأوضاع والظروف الحالية التي تعتري مرافقه من عدم استيعابه لأعداد أعضاء الهيئات القضائية والموظفين والعاملين بقطاع العدل، الأمر الذي انعكس سلبا على الأداء الوظيفي بوجه عام، بالإضافة إلى عدم توافر المعايير الصحية والمرفقية المعمول بها فيما يتعلق ببيئة العمل المناسب من جميع النواحي .

كما أفاد المصدر بمراسلة وكلية الوزارة لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات للجهات ذات الاختصاص والمتمثلة في رئيسي مجلسي إدارتي مصلحة أملاك الدولة ومصلحة التخطيط العمراني، ووضعهم في صورة الحاجة الملحة لإنشاء مباني إدارية تضم المحاكم والنيابات داخل العاصمة طرابلس الكبرى.

وأشار المصدر إلى أنه تم بالفعل تخصيص قطعة الأرض الكائنة بمنطقة باب بن غشير ، والحصول على الموافقة المبدئية من قبل مجلس الوزراء لوضع التراتيب والإجراءات الكفيلة للبدء في التنفيذ لإنشاء مجمع المحاكم طرابلس.