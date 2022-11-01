تواصل وصول الرؤساء للجزائر للمشاركة في القمة العربية

الجزائر 01 نوفمبر 2023 (وال)- ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن القادة العرب يتواصل اليوم الثلاثاء، وصولهم إلى الجزائر للمشاركة في الدورة الــ 31 للقمة العربية التي ستنطلق بعد ظهر اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، التي سيتقدم أمامها الرئيس عبد المجيد تبون بعدد من الأفكار لإصلاح الجامعة العربية.

وأوضحت الوكالة أنه قد حل اليوم رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، وكذا رئيس جمهورية الصومال حسن الشيخ محمود بالجزائر، للمشاركة في أعمال القمة العربية.

كما وصل أيضًا إلى الجزائر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، ورئيس حركة عدم الانحياز إلهام علييف، بصفتهما ضيفا شرف القمة العربية. (وال)

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