ليبيا الأعلى نمو اقتصادي عربيًا في عام 2023 بحسب صندوق النقد الدولي

واشنطن 01 نوفمبر 2022 (وال)- توقع تقرير اقتصادي دولي تصدر ليبيا قائمة الدول العربية الأعلى نمو اقتصادي في عام 2023.

جاء ذلك – في التقرير – الذي نشره صندوق النقد الدولي حول آفاق الأداء الاقتصادي للعام 2023، بما في ذلك دول العالم العربي.

وقال الصندوق – في التقرير – الذي تناقلته وسائل إعلام دولية، إن البيئة الاقتصادية على الصعيد العالمي شهدت تدهورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، في ظل الأوضاع المرتبطة بأوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا التي لا تزال آخذه في الإتساع.

وأوضح التقرير فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا، أن الوضع الاقتصادي لا يزال محتفظًا بتماسكه خلال النصف الأول من 2022، لكن معدلات التضخم ترتفع بشكل مفاجئ في المنطقة، لتتعرض إلى أجواء من عدم اليقين ومخاطر من حدوث تطورات سلبية.

وتشير التوقعات – بحسب التقرير – في المنطقة إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، لتصل نسبته إلى (5.0) % خلال 2022، وهو ما يعد ارتفاعا من (4.1) % في 2021.

ولفت التقرير إلى أن ليبيا ستتصدر الدول العربية من حيث النمو الاقتصادي في 2023، إذ يتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة (17.9) %، تليها جيبوتي (5%)، ومن ثم موريتانيا (4.8%). (وال)

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