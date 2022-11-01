ليبيا نيوز

ارتفاع أسعار النفط مع ضعف الدولار.

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

لندن 1 نوفمبر 2022 (وال) – ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل تراجع الدولار وبدعم من ارتفاع توقعات الطلب العالمي على الذهب الأسود.

    وارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت بنسبة 1.96% إلى 94.63 دولار للبرميل.

    وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.76% إلى 88.05 دولار للبرميل . وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

    وفي سوق العملات ، انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية ، بنسبة 0.59% إلى 110.86 نقطة.

.. ( وال) .. 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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