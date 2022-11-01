ارتفاع أسعار النفط مع ضعف الدولار.

لندن 1 نوفمبر 2022 (وال) – ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل تراجع الدولار وبدعم من ارتفاع توقعات الطلب العالمي على الذهب الأسود.

وارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت بنسبة 1.96% إلى 94.63 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.76% إلى 88.05 دولار للبرميل . وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وفي سوق العملات ، انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية ، بنسبة 0.59% إلى 110.86 نقطة.

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