ليبيا نيوز

شركات تونسية تُبدي رغبتها في استكمال المشاريع المتعاقد عليها في ليبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 01 نوفمبر 2022 (وال)- بحث وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة أبوبكر الغاوي، مع السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي؛ أوضاع المشاريع المتوقفة والمنفذة من قبل بعض الشركات التونسية في ليبيا.
وقال السفير التونسي خلال اللقاء إن عددًا من الشركات التونسية أبدت رغبتها للعودة، واستئناف نشاطها في ليبيا ومن بينها شركة “سومترا” المملوكة للدولة التونسية.
وتقدم السفير الأسعد بطلب لعقد اجتماع مشترك مع وزارة الإسكان والتعمير، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، لمناقشة إمكانية عودة هذه الشركات واستئناف العمل بالمشاريع المتعاقد عليها. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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