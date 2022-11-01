شركات تونسية تُبدي رغبتها في استكمال المشاريع المتعاقد عليها في ليبيا

طرابلس 01 نوفمبر 2022 (وال)- بحث وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة أبوبكر الغاوي، مع السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي؛ أوضاع المشاريع المتوقفة والمنفذة من قبل بعض الشركات التونسية في ليبيا.

وقال السفير التونسي خلال اللقاء إن عددًا من الشركات التونسية أبدت رغبتها للعودة، واستئناف نشاطها في ليبيا ومن بينها شركة “سومترا” المملوكة للدولة التونسية.

وتقدم السفير الأسعد بطلب لعقد اجتماع مشترك مع وزارة الإسكان والتعمير، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، لمناقشة إمكانية عودة هذه الشركات واستئناف العمل بالمشاريع المتعاقد عليها. (وال)

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