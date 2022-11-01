وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية تشارك في حفل إشهار اليوم الوطني لحملة القرآن الكريم.

طرابلس 01 نوفمبر 2022 (وال) – أقيمت أمس بمقر المركز العام للتدريب وتطوير التعليم بطرابلس ، احتفالية إشهار اليوم الوطني لحملة القرآن الكريم .

وحضر الحفل وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية “مبروكة توغي” ، ورئيس مجمع القرآن الكريم “طارق دعوب” ، ورئيس اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية، ومدير عام المركز العام للتدريب وتطوير التعليم.

وتخلل الحفل العديد من الكلمات بالمناسبة التي أشادت بقرار اشهار اليوم الوطني لحملة القرآن الكريم الصادر عن حكومة والوحدة الوطنية وكذلك عرض وتائقي عن مجمع القرآن الكريم تضمن نبذة عن اهداف المجمع ومراحل تأسيسه.

يشار الى أن حكومة الوحدة الوطنية قد خصصت يوماً وطنيّاً لحملة القرآن الكريم وعلومه وقد قررت أن يكون الاحتفال بهذا اليوم الوطني يوم 31 أكتوبر من كل سنة، يحتفل فيه بأهل القرآن وفاءً وعرفاناً لهم بالمحافظة على هذا الكتاب العظيم .

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