وزارة الحكم المحلي : توقيع مذكرة لتعزيز برنامج حاضنات الأعمال .

طرابلس 01 نوفمبر 2022 م (وال) – وقع مدير مكتب ريادة الأعمال وحاضنات المشاريع الصغرى بوزارة الحكم المحلي ” أكرم المخزنجي” اليوم الثلاثاء 202‪2مذكرة تفاهم وتعاون مع مدير إدارة الحاضنات ومراكز الأعمال “رمضان معتوق ابو مسواق” بهدف تعزيز برنامج حاضنات الأعمال في مجالات التعاون العلمي والثقافي، وخلق كوادر في مجال إدارة الحاضنات.

وأوضح مدير المكتب ” أكرم المخزنجي” أن أهداف مذكرة التفاهم هو تعزيز برنامج حاضنات الأعمال في مجالات التعاون العلمي والثقافي، وخلق كوادر في مجال إدارة الحاضنات، وزيادة القدرة على تسويق نتائج الأبحاث، وذلك لتطوير برنامج ريادة الأعمال وحاضنات المشاريع في ليبيا وخلق تنمية بشرية ومكانية مستدامة داعمة للاقتصاد الليبي.

كما تهدف المذكرة – حسب الحاضرون – إلى خلق تفاعل مباشر بين الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات الجامعية ومراكز الابتكار والأبحاث، وذلك للخروج بتقييم للواقع الحالي لحاضنات الأعمال بالدولة، سواء على صعيد تطوير البنية التشريعية أو التمويل أو الحوافز الخاصة بزيادة وتشجيع ثقافة حاضنات الابتكار في الدولة وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

(وال)